غليزان: الدرك يوقف 6 مروجين للمخدرات

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان خلال عمليات المداهمة المبرمجة نهاية الأسبوع. من أجل حماية المواطن وتأمين ممتلكاته والحفاظ على السكينة العمومية، من وضع حد لنشاط شبكات الإجرام.

كما تم خلال العملية حجز أكثر من 1 كلغ من المخدرات “كيف معالج” و26 قرص مهلوس نوع بريقابالين. مبالغ مالية، هواتف نقالة، سيارة سياحية، مع توقيف ستة (06) أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر .

المشتبه فيهم سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.