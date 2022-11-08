غليزان: الدرك يوقف 7 أشخاص ومسيّر مؤسسة فندقية حولها إلى وكر دعارة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني من توقيف 7 أشخاص ومسيّر مؤسسة فندقية بتهمة تحويلها إلى وكر للدعارة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت إثر مداهمة نهاية الأسبوع المبرمجة لحماية المواطن و ممتلكاته والحفاظ على السكينة العمومية. وبناءا على معلومات واردة مفادها إستغلال مؤسسة فندقية كوكر للدعارة.

وبعد تنشيط عنصر الإستعلامات وإستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم مداهمة المؤسسة الفندقية. حيث تم توقيف 07 أشخاص (4 رجال، 3 نساء ) بالإضافة إلى مسير المؤسسة الفندقية. تتراوح أعمارهم بين “20-64” سنة مع حجز مبلغ مالي في القضية مشتبه فيها بانتحال صفة الغير. المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة حسب ذات البيان.