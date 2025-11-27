غليزان: الدرك يُطيح بشبكة تحترف سرقة المركبات

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان في عملية أمنية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية. تحترف سرقة السيارات مع توقيف 04 أشخاص و إسترجاع السيارة المسروقة.

تعود حيثيات القضية إلى تلقي مركز العمليات بالمجموعة إتصالا هاتفيا من أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر 1055. تفيد تعرضه لإعتداء متبوع بسرقة سيارته من طرف مجهولين. على إثرها تنقل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلعسل لمكان الإعتداء. كما تم تبليغ كافة الوحدات قصد البحث عن المركبة المسروقة، أين تم فتح تحقيق في القضية .

أسفر التحيق المعمق في القضية، وبعد تنشيط عنصر الإستعلامات و إستغلال كاميرات المراقبة بإقليم الإختصاص و إستعمال تقنيات التتبع و الترصد لمدة شهر و بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيلل. تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين في عملية السرقة. أين تم وضع خطة محكمة للإيقاع بهما حيث تم توقيف المتهم الأول و بعد الحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه الثاني تمت محاصرة المنزل أين تم توقيفه و إقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق .

مواصلة للتحقيق تم تحديد هوية الشخص الثالث الذي إشترى السيارة المسروقة ليتم توقيفه و بعد التحقيق معه كشف عن مكان إخفاء السيارة المسروقة لدى شريكهم الرابع في العملية. ليتم مباشرة وضع خطة محكمة للإطاحة به و إسترجاع السيارة، و بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الرحمة تمت مداهمة منزله و تفتيشه أين تم توقيف المتهم الرابع و إسترجاع السيارة المسروقة . بعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية . سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.