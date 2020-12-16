غليزان: الرقابة القضائية للرئيسين السابقين لبلدية بني درقن وموظفين

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة وادي ارهيو في ولاية غليزان بوضع رئيسي بلدية بني درقن تحت الرقابة القضائية بالاضافة الى الأمينين العامين لذات البلدية.

المتهمون وجهت لهم جميعا تهمة اتلاف سجلات رسمية ومحفوظات هامة وتبديد المال العام. القضية عالجتها مصالح الأمن بعد شكوى تقدم بها رئيس بلدية بني درقن الحالي مفادها اختفاء سجلات لجلسات المداولة ومحفوظات تعود لسنتي 1998 و2002 وبعد مثول الجميع أمام قاضي التحقيق لدى محكمة وادي أرهيو قرر وضع رئيسي البلدية للعهدتين السابقتين والأمينين العامين لذات الفترة أحدهما محال على التقاعد والثاني نقل من الأمانة العامة الى مصلحة أخرى تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم لاحقا.