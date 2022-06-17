غليزان… العثور على جثة جنين حديث الولادة بمنطقة الوضحة ببلدية الولجة

عثر مساء امس الخميس، على جثة جنين حديث الولادة مدفونا تحت شجرة بمقبرة قديمة بمنطقة الوضحة بتراب بلدية الولجة.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة وبعد اخطار وكيل الجمهورية المحكمة عمي موسى.

ليتم استخراج الجثة وتحويلها من طرف عناصر الحماية المدنية لمستشفى عمي موسى المختلط لعرضها امام الطبيب الشرعي لتشريح قبل اعادة دفنها من جديد.

وبعد تكثيف التحريات تم توقيف المتورطين في القضية بمدينة وادي ارهيو، وحسب المعلومات التي تحوز عليها النهار فإن المتورطان هم زوجان مطلقان منذ سنة وبلا مأوى.

ويبلغ الرجل من العمر 34 سنة من سكان بلدية الولجة، والأم 20 سنة تنحدر من ولاية الشلف اين قاما بالتنقل ليلا الى منطقة الوضحة من أجل ايجاد حل للجنين المكتمل النمو.

وبعدما شارفت الأم على الولادة خصوصا وأنها كانت في ذات اليوم قد توجهت لمصلحة الولادة بمستشفى وادي ارهيو وأعلموها أن وقت المخاض قد حان .

ولأنها لاتملك الدفتر العائلي فقد غادرت المصلحة واستنجدت بالرجل، فتوجها الى دوار الوضحة ليلا وهناك قام بمساعدتها على وضع مولودها من جنس أنثى ليتم لفها ودفنها على اساس انها جنين ميت.