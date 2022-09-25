غليزان..العثور على جثة شاب مذبوح بغابة ببلدية الرمكة

تدخلت ليلة امس، عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة عمي موسى لتحويل جثة شاب لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى عمي موسى المختلط.

وعثر على الضحية الذي يبلغ من العمر 29 سنة مذبوحا بأحد الأودية وسط غابة شراطة بتراب بلدية الرمكة.

وتنحدر عائلته من منطقة الرمكة، ويقطن ببلدية وادي ارهيو كان قد رافق عمه صباحا لمساعدته في بناء اسطبل بدوار سيدي سالم بمنطقة شراطة.

ليختفى عن الانظار بعد مباشرة عمليات البحث، ليتم العثور عليه غارقا في دماءه وبيده سكين يقطر دما فيما فتحت مصالح الدرك الوطني لبلدية الرمكة تحقيقا في الحادثة.