غليزان.. العثور على جثة شخص مجهول الهوية  بالقرب من مجرى وادي مينا

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان مدعومة بوحدة القطاع الحماية المدنية غليزان على الساعة : 12 سا و 53 د بالقرب من جسر الزراعية الجديد - مدخل حي مينا بلدية ودائرة غليزان. بعد العثور على شخص متوفى ملقى في وسط الأوحال بمحاذاة واد مينا.

الضحية متوفى مجهول الهوية .تم تحويله بعد إجراء التحقيق اللازم من قبل مصالح الأمن إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بغليزان.

ويعد هذا الجثة الثانية بعد العثور على جثة الشخص المتوفي الاول بالقرب من مجرى وادي الصفا يوم الثلاثاء الماضي بالمدخل الشرقي لبلدية غليزان وهو مجهول الهوية أيضا .

وتجرى التحقيقات لتعرف على جثة الشخصين الذين عثرهما متوفيين بكل من وادي مينا ووادي صفا ببلدية غليزان.