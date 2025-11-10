غليزان.. العثور على خميسيني جثة هامدة مقيدا بسلك ومشنوقا ببلدية أولاد يعيش

فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية أولاد يعيش بولاية غليزان تحقيقا معمقا، بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى. إثر العثور على جثة كهل مقيدة بسلك على مستوى الأطراف والعنق، غير بعيد عن مسكنه بدوار أولاد عطية.

الضحية يبلغ من العمر 50 سنة وجد جثته مقيدًا ومشنوقًا بسلك، وجثته مرمية على الأرض، بعد البحث عنه منذ يوم الجمعة الماضي.

الوحدة الثانوية للحماية لدائرة عمي موسى تدخلت لتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحاج بن علة بعمي موسى، لعرضها على الطب الشرعي قبل دفنها.

فيما يواصل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولادو يعيش التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة وإن كانت جريمة قتل أو انتحار.