غليزان: العثور على سبعيني مقتولا بمحله في واد الجمعة
عثر مواطنون ليلة أمس على رجل جثة هامدة بمحله ببلدية واد جمعة ولاية غليزان، بعدما تلقى طعنات غادرة أردته قتيلا.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد عثر ليلة أمس على صاحب محل جثة هامدة بمحله بعد تعرضه لطعنات قاتلة عجلت بوفاته من قبل مجهولين.
وأضافت ذات المصادر، أن الجريمة وقعت في حدود الساعة العاشرة ليلا. عندما كان الضحية يهم بالتوجه لبيته العائلي. ليباغثه مجهولين داخل محله بطعنات قاتلة.
من جهتها تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل نقل جثة الضحية. كما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة. كما مكنت التحقيقات من التعرف على 5 أشخاص شاركوا في الجريمة. أين تم إلقاء القبض على أربعة منهم في وقت وجيز . كما تقوم مصالح الأمن بتكثيف تحقيقاتها لفك لغز الجريمة التي هزت مدينة واد الجمعة.
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غليزان ..وفاة شيخ في حادث انفجار قارورة غاز البوتان بأولاد هلال في مديونة
غليزان ..وفاة شيخ في حادث انفجار قارورة غاز البوتان بأولاد هلال في مديونة
لقي شيخ حتفه بعد انفجار لقارورة غاز البوتان بمسكنه الكائن بمنطقة اولاد هلال ببلدية مديونة بولاية غليزان.
وحسب مصادر النهار اونلاين الضحية يبلغ حوالي 80سنة وكان بمفرده بالمسكن أين تعرض لاصابات بليغة عجلت بوفاته.
العثور على جثة ممرضة مقتولة قرب سبخة مائية في “فكرينة” بأم البواقي!
تم، أمس، العثور على الممرضة “م.ح”، في العقد الثالث من عمرها، والمختفية عن الأنظار، منذ الخميس الماضي، عن المنزل العائلي الكائن ببلدية “فكرينة” في ولاية أم البواقي.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الفتاة تعرضت لعملية تصفية جسدية مأساوية قبل التخلص من جثتها. وتم رميها في المكان المسمى “الشط” القريب من سبخة مائية بعيدة عن مقر بلدية فكرينة بنحو 4 كلم. المعطيات المتوفرة أكدت أن عملية البحث عن الضحية دامت عدة أيام، قبل أن تتوج بالعثور على الفتاة التي تتصف بالأخلاق الحميدة، والتي سبق لها وأن خاضت تجربة زواج فاشلة انتهت بالطلاق من دون إنجاب، ميتة بعدما روجت بشأنها عدة إشاعات تفيد أنها غادرت البلاد في سرية.
وحسب ذات المصادر، فإن الممرضة التي تم رمي جثتها بطريقة غير آدمية. قد تم نقلها إلى المؤسسة الاستشفائية “زرداني صالح” في “عين البيضاء”. لأجل فحصها وإخضاعها إلى تشريح الطب الشرعي من أجل تحديد أسباب وتوقيت الوفاة.