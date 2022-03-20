غليزان..العثور على سيدة في العقد السادس مشنوقة بحبل ببلدية وادي الجمعة

عثر مساء اليوم الأحد، على سيدة في العقد السادس من العمر، مشنوقة بواسطة حبل داخل مسكنها الواقع ببلدية وادي الجمعة دائرة الحمادنة في ولاية غليزان.

وكانت هذه السيدة تعاني من ظروف اجتماعية جد قاهرة، هذا وفتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

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