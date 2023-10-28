قناة النهار غليزان / “الكربوط” وسيلة تقليدية لتسهيل عملية جني الزيتون بقلم قناة النهار نشر في 28 أكتوبر 2023 - 11:34 فلاحة شارك غرِّد أرسل 123 0 غليزان / “الكربوط” وسيلة تقليدية لتسهيل عملية جني الزيتون إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RbBuq اقرأ أيضا صرخة الشعب الفلس_طيني بعد قص_ف المستشفى من قبل الكـــ.يان الصـهــــــ.وني قناة النهار 18 أكتوبر تيارت: لن تصدق أين عثر الجمارك على كمية معتبرة من المهلوسات قناة النهار 16 أكتوبر بلا زعاف / "الديڤوطاج عند الجزائريين " مع أ.الدكتور نور الدين بكيس قناة النهار 08 أكتوبر عائلات جزائرية تنفق قرابة مليون سنتيم على طاولات العشاء في المطاعم قناة النهار 07 أكتوبر جسر جوي من الجزائر إلى مطار العريش بمصر لإرسال مساعدات لغز ة قناة النهار 21 أكتوبر بلماضي :" ياسين عدلي لم يغير جنسيته الرياضية بعد ولهذا لا يمكن تواجده مع الخضر" قناة النهار 08 أكتوبر وضعية جوية مستقرة بهذه المناطق..التفاصيل قناة النهار 09 أكتوبر الطارف: غياب النقل بالمناطق النائية .. عنوان يوميات الموظفين والتلاميذ قناة النهار 22 أكتوبر شاهد المنتخب الوطني يشد الرحال إلى قسنطينة لمواجهة الرأس الأخضر قناة النهار 10 أكتوبر المدية / صناعة المربى في المنازل .. تقليد يسير نحو الزوال بسبب إرتفاع أسعار الفواكه قناة النهار 15 أكتوبر