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قناة النهار

غليزان / “الكربوط” وسيلة تقليدية لتسهيل عملية جني الزيتون

بقلم قناة النهار
غليزان / “الكربوط” وسيلة تقليدية لتسهيل عملية جني الزيتون
فلاحة
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غليزان / “الكربوط” وسيلة تقليدية لتسهيل عملية جني الزيتون

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