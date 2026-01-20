غليزان..  الوالي يؤكد على ضرورة يقظة كل المصالح لمتابعة التقلبات الجوية 

قام والي غليزان كمال بركان بتشكيل خلية ولائية لمتابعة مخلفات الامطار مواصلةً لأشغال الخلية الولائية المكلفة بمتابعة وتقييم الوضعية ومتابعة التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق من الولاية، مع الاستعداد إستباقيا لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لأي مستجدات سيما مع استمرار التقلبات الجوية.

وجرى الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، مندوب الأمن للولاية، رئيس دائرة غليزان، مدراء قطاعات الحماية المدنية، الأشغال العمومية، الري، مؤسسة سونلغاز، النشاط الاجتماعي، الشباب والرياضة، مدير شركة سونلغاز، التكوين المهني والتمهين، ديوان الترقية والتسيير العقاري، الديوان الوطني للتطهير وحدة غليزان، ورئيس بلدية غليزان.

أكد الوالي على ضرورة التحلي بالحذر واليقظة بصفة مستمرة إلى غاية تحسن الظروف الجوية وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. وأسدى والي الولاية تعليمات بتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة، ووضع مختلف المصالح المعنية في حالة استعداد وجاهزية دائمة لضمان تدخل سريع وفعّال في حالة الطوارئ حفاظا على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.