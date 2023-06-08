غليزان: الوالي يجمّد نشاط مجلسي بلدية سيدي لزرق وبني درقن

كشف والي ولاية غليزان، لكحل عياط عبد السلام، أنه إتخذ هذا اليوم قرارين ولائيين يقضيان بتفعيل سلطة الحلول “تجميد” في تسيير مجلسي كلا من بلدية سيدي لزرق و بلدية بني درقن.

وجاء قرار الوالي بسبب وضعية الإنسداد التي ثبتث على مستوى هذين المجلسين. وعدم تداولهما للمرة الثانية على التوالـي وتعطيل مصالح المواطنين والسير العادي للمرفق العمومي. بالإضافة كذلك إلى عرقلة انطلاق المشاريع التنموية المسجلة سنة 2023 في آجالها المطلوبة.

كما أوكـل إدارة وتسيير شؤون بلدية سيدي لزرق إلى الأمين العام لدائرة منداس. بينما كلف الأمين العام لدائرة زمورة بإدارة وتسيير شؤون بلدية بني درقن.