غليزان.. الوالي يوقف رئيسي مصلحة الصفقات ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ببلدية غليزان

اوقف والي ولاية غليزان تحفظيا اليوم الاحد كل من رئيس مصلحة الصفقات ورئيس لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ببلدية غليزان.

ويأتي هذا القرار حسب ماتضمنه بيان للصفحة الرسمية لولاية غليزان مواصلة للتصدي للممارسات البروقراطية التي من شأنها عرقلة التنمية في الولاية وخاصة إنطلاق المشاريع المسجلة حديثا لصالح بلديات الولاية وكذلك التصدي لكل المحاولات اللأخلاقية بخصوص الاستشارات والصفقات العمومية .

هذا الإجراء أتى على إثر عملية تفتيش إستعجالية أمر بها والـــي الولايــــــة هذا اليوم على مستوى ذات المصالح مع الإشارة أن اليقظة وإجراءات إحترازية أخرى وضعها والـــي الولاية للتفطن والتصدي لكل مناورات مشبوهة على مستوى كل بلديات الولاية والإدارات.