غليزان: امرأة مصابة بفيروس كورونا تضع مولودها في صحة جيدة

وضعت اليوم الخميس، امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا كوفيد -19 مولودها في حدود الساعة الثانية صباحا.

ويشار أن المرأة الحامل التي وضعت مولودها، كانت تحت متابعة طبية يومية خاصة من طرف القابلات وأطباء المصلحة منذ تاريخ 17 أوت الجاري، وهي الآن لا تزال بذات المصلحة لاستكمال برتوكول العلاج الموصى به.

وتم توفير كل الظروف لمتابعة صحة المولود الجديد وبإشراف القابلة، والذي هو أيضا في صحة جيدة وسيتم تسليمه للعائلة .

ووجه مدير المؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف، كل الشكر للطاقم الساهر على صحة المرضى وعلى المجهودات المبذولة بذات المصلحة.