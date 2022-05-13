غليزان .. انتشال جثة شاب غرق ببركة مائية بواد تالة في مديونة

تدخلت وحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي امحمد بن علي مساءاليوم الجمعة. لاجل انتشال جثة غريق من داخل بركة بوادي تالة دوار أولاد الحاج بن زكري. بلدية مديونة دائرة سيدي امحمد بن علي.

الضحية يبلغ من العمر 18سنة غرق داخل بركة في مجرى الوادي ذات طول 10متر و عرض 4 متر وعمق 3 متر. والذي كان يسبح رفقة رفيقه، بعد انتشال الضحية من طرف الفرقة المتدخلة للوحدة. تم نقله مباشرة الى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات مديونة.

وتعد اول حالة غرق تسجل هذه السنة حيث ان مكان البركة غير معروفة ولم يسجل بها حوادث من قبل.

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تمكنت فرقة الغطس للوحدة البحرية للحماية المدنية بتنس، ولاية الشلف، في حدود الساعة 13 سا 40 د من انتشال جثة شاب غريق.

وهذا بعد عملية البحث التي قامت بها اثر المعلومات التي تلقوها تفيد بوجود شاب مفقود بالجهة الشرقية للشاطئ المركزي بتنس بجانب الصخور.

كما العملية مكنت من العثور علي الضحية، و الذي ينحدر من منطقة بوخندق ببلدية سيدي عكاشة يبلغ من العمر 16 سنة في ما تبقى ظروف الحادثة مجهولة.

بالمقابل وعلى اثر هذه الحادثة باشرت المصالح المعنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الغرق، فيما تم تحويل جثة الغريق الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تنس.

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