غليزان: انتشال شخص من داخل بئر بسيدي سعادة 

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شخص سقط في بئر يلل، ولاية غليزان.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يلل، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل حادث سقوط شخص في بئر،بعمق حوالي 25 متر ، مغمور بحوالي 0،5 متر ماء. وذلك أثناء عملية أشغال بالمكان المسمى دوار أولاد الشيخ، ببلدية سيدي سعادة، دائرة يلل.

وتم انشال الضحية من جنس ذكر ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات بيلل.