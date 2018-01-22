غليزان: اهتراء قنوات السّقي سبب ركود قطاع الفلاحة

تشهد منطقة سيدي عمر التي تبعد بـ 12 كلم عن بلدية الجدوية بغليزان، ركودا في قطاع الفلاحة والذي حدّ من وتيرة التنمية.

و كون المنطقة ذات طابع فلاحي رعوي، فقد أضحى أولى إنشغالات السكان فك العزلة عن المنطقة، في ظلّ غياب المشاريع التنموية.

بالإضافة إلى إنعدام قنوات السقي الفلاحي، مما أدّى إلى تراجع المردود الفلاحي.

وناشد فلاحو هذه المنطقة السلطات المحلية، التدخل والحد من التدني المستمر للوضعية الصّعبة وإنشاء مشاريع تنموية.

من جهة أخرى، أكّدت السلطات الوصية للنّهار، أنها راسلت الجهات المعنية لإصلاح قنوات السقي الفلاحي.