غليزان.. بلدية بلعسل تتدعم بعدة مشاريع تنموية

تم التكفل بعدة مشاريع انمائية منها منتهية ومنها جارية ومنها قيد الإجراءات الادارية، في بلدية بلعسل في غليزان.

ويأتي ذلك، في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، لا سيما قاطني مناطق الظل، حيث تولي السلطات الولائية والمحلية اهتماما بالغا لجميع انشغالات سكان ودواوير بلدية بلعسل على غرار البلديات الأخرى.

وحسب بيان لصفحة الولاية على فايسبوك، تمثلت أهم المشاريع الإنمائية في هذه البلدية على النحو التالي:

إنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب لدوار الهدارة، إنطلاقا من خزان 400 م3 وخزان 500م3 ببلدية بلعسل.

إنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب لدوار الرحايلية 01

إنجاز طرقات بدوار القدايمية والرمالي على مسافة 2,1 كلم

إعادة تأهيل الطريق الرابط الطريق الولائي رقم 13 من ن.ك 60+100 إلى دوار الخوايرية على مسافة 2.2 كلم.

إنجاز ملعب جواري مع التغطية بالعشب الإصطناعي بالمساعدية.

تجديد مقاطع من شبكة الصرف الصحي بمركز بلعسل.

تجديد مقاطع من شبكة الصرف الصحي بحي الزيتون بلعسل.

إعادة تاهيل الطريق الرابط الطريق الولائي رقم 12 بدوار البهاليل على مسافة 1.6 كلم.

تهيئة الطرق الحضرية بحي 05 جويلية، وتهيئة الطرق الحضرية بحي أحمد زبانة.

إنجاز الإنارة العمومية بتقنية led بحي 05 جويلية.

إنجاز الإنارة العمومية LED من مقر البلدية إلى حي زقيري عبد القادر ومن شارع محمد بومدين إلى حي رجم عبدالله ببلعسل مركز.

صيانة الطريق الرابط بلعسل مركز بدوار بلعسل على مسافة 1.8 كلم.

إعادة تأهيل الطريق البلدي الرحايلية “المطمر- بلعسل”، وتهيئة الطرق والأرصفة بحي العقيد لطفي، والربط بالكهرباء رحايلية 1.و2، والربط بالكهرباء حي الزيتون.

كما تم تهيئة وإعادة تأهيل عدة مدارس إبتدائية ويتعلق الأمر بالمدارس التالة: مدرسة رجم محمد ومدرسة الأمير عبد القادر، والمدرسةالإبتدائية محمدبوضياف، ومدرسة صديق بوعلام، ومدرسةرجم بوزيد، ومدرسة بهلول محمد.

بالإضافة إلى الربط بالطاقة المتجددة بمدرسة قليل محمد، ومدرسةالأمير عبد القادر.

وتهيئة مطعمين في كل من مدرسةنايبي عبد القادر ومدرسة صديق بوعلام , كما تم إنجاز قسمين بمدرسة صديق بوعلام.

كما تم برمجة عمليات جديدة ضمن الميزانية الإضافية للبلدية والولاية ومنها:

إنجاز الإنارة العمومية بدوار بلعسل وبدوار الحدارة، وإنجاز طريق بدوار النوابة على مسافة 300 متر، إنجاز شبكة المياه بدشرة صماد، حسب ذات المصدر.