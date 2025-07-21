غليزان.. تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لحد الشكالة وتكليف “المير” بالتسيير بقرار من والي الولاية

أمضى والي ولاية غليزان “كمال بركان”قرارا بتجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لبلدية حد الشكالة بدائرة عين طارق بولاية غليزان، وذلك عقب الانسداد الحاصل بين الأعضاء والذي حال دون سير الحسن لشؤون البلدية وعدم التداول .

وجاء هذا القرار في إطار تفعيل سلطة حلول الوالي حيث تم تكليف رئيس البلدية بمواصلة تسيير شؤون المجلس بصفة مؤقتة إلى غاية إيجاد حل نهائي لهذا الانسداد الحاصل في المجلس وتعطيل سير المشاريع و التنمية بهذه البلدية النائية .