غليزان: تدشين ابتدائية وتوزيع 28 حافلة مدرسية و39 ألف محفظة

أشرف والي غليزان، اليوم السبت، على توزيع 28 حافلة للنقل المدرسي لفائدة 25 بلدية.

الى جانب توزيع 39 ألف محفظة مدرسية، وتجهيزات مدرسية، كما استفاد تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة من كرسي متحرك.

وبحي الرئيس الراحل هواري بومدين، ببلدية يلل قام والي الولاية والوفد المرافق له بتدشين مدرسة إبتدائية وتسميتها باسم المجاهد وكراف الحبيب.

وتوجه بعدها الى بلدية القلعة، لإعطاء إشارة أشغال تزفييت الطريق الرابط بين القلعة والمجمع السكني السمار والطريق الولائي رقم 12.

وعلى هامش الزيارة، قام والي الولاية بمعاينة المجمع السكاني لديوان الترقية والتسيير العقاري “البراق” بالبلدية والوقوف على التهيئة الحضرية للحي.

كما استمع الى مختلف انشغالات سكان البلدية على غرار غياب الإنارة العمومية وتهيئة الطرقات ومشكل البطالة.

وتحتفل الجزائر في هذه الأيام بالذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية تأكيداً على تعزيز المنجزات ومواصلة بناء الدولة.

حيث يستذكر الجزائريون البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري لتحرير وطنه من دنس الاستعمار الفرنسي الغاشم.

وقادّ أبناء الجزائر الشرفاء هذه الأمة في أعظم ثورة شهدتها الجزائر في تاريخها المجيد.

وكانت هذه الثورة البداية الأولى لنهضة الأمة ووحدتها والخطوة الأولى على طريق تحررها.