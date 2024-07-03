غليزان: تدشين عدة منشآت بمناسبة الذكرى 65 للاستقلال

قام والي ولاية غليزان، سامي مجوبي، على تدشيبن المسبح الجواري ببلدية ودائرة منداس.

ما ببلدية عمي موسى فقد أشرف والي الولاية والوفد المرافق له بالمستشفى المختلط المجاهد بن علة الحاج. على وضع حيز الخدمة لتجهيزات (جهاز التصوير بالرنيم المغناطيسي، تجهيزات خاصة بجراحة الأنف والأذن والحنجرة. استلام شاحنة تبريد ) وهذا لتقديم الفحوصات الطبية والخدمات العلاجية للمرضى.

وبالعيادة المتعددة الخدمات الشهيد صراش أحمد وضع حيز الخدمة تجهيزات متطورة، تمثلت في جهاز أشعة رقمي، تجهيزات المخبر، تجهيزات التعقيم اريكة اسنان.

وببلدية أولاد يعيش دشن ووضع حيز الخدمة قاعة علاج الشهيد يطو الحبيب بدوار شراركة

كما وضع حيز الخدمة انجاز وتجهيز محطة ضخ وربطها بنظام MAO ببلدية بني درقن دائرة زمورة.