غليزان: تسليم مفاتيح 50 سكن عمومي إيجاري ببلدية مديونة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
غليزان: تسليم مفاتيح 50 سكن عمومي إيجاري ببلدية مديونة
بقلم نسرين محفوف

تم صبيحـة، اليوم الخميس، عملية تسليم مفاتيح 50 سكن عمومي إيجاري ببلدية مديــونــة، في غليزان.

وتم استدراك التأخر في المشروع، الذي عرفــه بالربـط بمختلف الشبكات والتهيئـة الخارجيــة.

وتمت العمليــة تمت في ظروف حسنـة وسط أجـواء من الفرحــة والسرور في أوساط المستفيديــن.

هذا وتمت يوم أمس الأربعـاء عمليــة القرعــة لتحديــد مواقـع المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري.

ويخص الأمر حصص 110سكن ببلدية سيدي خطاب، و200سكن ببلدية أولاد يعيش.

فيما تم سابقا، الانتهاء من عملية القرعة لتحديد مواقع المستفيدين من حصة 424 سكن عمومي ايجاري ببلديــة بن داود .

هذا وتتواصل عمليات تسليم المفاتيح على المستفيدين في غضون الأيام القليلة المقبلة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=993032

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com