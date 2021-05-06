غليزان: تسليم مفاتيح 50 سكن عمومي إيجاري ببلدية مديونة

تم صبيحـة، اليوم الخميس، عملية تسليم مفاتيح 50 سكن عمومي إيجاري ببلدية مديــونــة، في غليزان.

وتم استدراك التأخر في المشروع، الذي عرفــه بالربـط بمختلف الشبكات والتهيئـة الخارجيــة.

وتمت العمليــة تمت في ظروف حسنـة وسط أجـواء من الفرحــة والسرور في أوساط المستفيديــن.

هذا وتمت يوم أمس الأربعـاء عمليــة القرعــة لتحديــد مواقـع المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري.

ويخص الأمر حصص 110سكن ببلدية سيدي خطاب، و200سكن ببلدية أولاد يعيش.

فيما تم سابقا، الانتهاء من عملية القرعة لتحديد مواقع المستفيدين من حصة 424 سكن عمومي ايجاري ببلديــة بن داود .

هذا وتتواصل عمليات تسليم المفاتيح على المستفيدين في غضون الأيام القليلة المقبلة.