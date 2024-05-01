غليزان.. تسمم إمرأة بالغاز بحي قلاز محمد ببلدية منداس

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من اجل حادث تسمم إمرأة بالغاز بحي قلاز محمد ببلدية منداس ولاية غليزان.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 17سا04د، من أجل حادث تسمم شخص بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي( طابونة ) بحي قلاز محمد بلدية ودائرة منداس.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، تسمم إمرأة تبلغ من العمر 45 سنة، لها صعوبة في التنفس تم إسعافها ونقلها إلى مستشفى تركي قويدر -منداس -.