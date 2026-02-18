إعــــلانات
أخبار الجزائر

غليزان.. تسمم عائلة من 4 أفراد بالغاز

بقلم عايدة.ع
غليزان.. تسمم عائلة من 4 أفراد بالغاز
  • 30
  • 0

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية غليزان، من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود داخل المطبخ، بحي 500 مسكن (سياميطال) ببلدية غليزان.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث خلّف تسمم 04 أشخاص من عائله واحدة لهم ضيق في التنفس. تتراوح أعمارهم بين 06 سنوات و 42 سنة، تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/0oLro
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر