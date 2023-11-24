غليزان: تسمّم 06 أفراد من عائلة واحدة بالغاز

تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون في إصابة 6 أفراد من عائلة واحدة، بضيق في التنفس بولاية غليزان.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان، مدعومة بوحدة القطاع ليلة أمس على الساعة 23 سا و 14 د من أجل حالة تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء الموجود في المطبخ مع عدم توفر التهوية بغلق النوافد الشقة.

و هذا على مستوى حي 400 مسكن بلدية بن داود دائرة غليزان. أين أسفر عن حالة تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون لستة ضحايا من عائلة واحدة. من بينهم إثنان من جنس ذكر (58و 19 سنة) و أربعة من جنس أنثى(18,27,30,57سنة) مصابين بضيق في التنفس و حالة غثيان. حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة من طرف النجدة المتدخلة و إجلاء الضحايا إلى مستشفى غليزان.