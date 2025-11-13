غليزان.. تسمّم 3 أشخاص بالغاز  في مرجة سيدي عابد

أصيب 3 أشخاص للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، اليوم الخميس، بمرجة سيدي عابد في ولاية غليزان.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وادي ارهيو على الساعة 14سا و57د

لأجل تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون داخل مرشة بمسكن على مستوى حي الشهيد زوبير بن عيسى، بلدية مرجة سيدي عابد، دائرة واد ارهيو.

الضحايا تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات يعانون من حالات قيء وإغماء، تم إسعافهم وإجلاؤهم إلى مستشفى وادي ارهيو.