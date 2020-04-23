غليزان.. تعرض 6 أشخاص إلى إختناق بالغاز ببلدية زمورة

تعرض 6 اشخاص اليوم الخميس للإختناق جراء إستنشاقهم للغاز المنبعث موقد موصول بقارورة لغاز البوتان بولاية غليزان.

وحسب مصالح الحماية المدنية تم تحويل مساء اليوم إمرأة 25 سنة بدائرة زمورة للإختناق جراء إستنشاق الغازات المنبعثة من قارورة الغاز.

الحادث وقع داخل مرشة مسكن بحي القرية الفلاحية على مستوى بلدية زمورة أين تم العثور على الضحية فاقدة للوعي.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة زمورة مساء اليوم لأجل تحويل إمرأة 25 سنة تعرضت للإختناق جراء إستنشاق الغازات المنبعثة من موقد موصول بقارورة لغاز البوتان داخل مرشة مسكن بحي القرية الفلاحية بلدية زمورة الضحية فاقدة للوعي.

حيث تم إسعافها و تحويلها إلى عيادة المتعددة الخدمات بزمورة.

كما سجل تدخل مماثل من طرف نفس الوحدة لتحويل خمسة اشخاص تعرضو الى اختناق تتراوح اعمارهم بين13سنةو 37سنة مصابين بضيق في التنفس و حالة صدمة تم إسعافهم ووتحويلهم الى العيادة المتعددة الخدمات بزمورة .