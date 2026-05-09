غليزان.. تفكيك شبكة إجرامية تستهدف مستعملي الطريق السيار

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي سعادة، التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السرقة والاعتداء على مستعملي الطريق السيار شرق/غرب.

وحسب بيان المصالح ذاتها العملية جاءت عقب تلقي شكوى حول اعتداء ومحاولة سلب ممتلكات أحد مستعملي الطريق. بالإضافة إلى تسجيل اعتداءات بالرشق بالحجارة على بعض المركبات.

وبعد تحقيق معمق وتكثيف الدوريات ونقاط المراقبة، تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشخصين آخرين من أفراد الشبكة.