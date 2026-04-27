غليزان.. تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود وحجز 67 كلغ كيف

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج مقدرة بأكثر من 67 كغ مع توقيف شخصين وتحديد هوية 03 أشخاص آخرين ضمن أفراد شبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود الوطنية.

وحسب بيان لذات المصالح، تعود حيثيات القضية إلى قيام فصيلة تأمين الطريق السيار بيلل بتوقيف مركبة سياحية. وبعد تفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا بالاستعانة بالثنائي السينوتقني تم العثور على كمية معتبرة من الكيف المعالج مقدرة بأكثر من 24 كغ.

ليتم على الفور توقيف المشتبه فيه ومباشرة التحقيق معه من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بغليزان.

ليتم تسخير مختلف الوسائل التقنية الحديثة وتنشيط عنصر الاستعلامات. وبعد تمديد الاختصاص إلى ولاية مجاورة كللت العملية بتوقيف شخص آخر وتحديد هوية ثلاثة آخرين. كما تم حجز كمية أخرى من الكيف المعالج قدرت ب 43 كغ.

كما تم حجز سيارتين نفعيتين، هواتف نقالة، مبلغ مالي من عائدات الترويج. كما كشف التحقيق المعمق في القضية أن المخدرات المحجوزة مصدرها دولة المغرب.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين والمجوزات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.