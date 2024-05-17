غليزان: تفكيك شبكة دولية وحجز 3 كلغ من  “كوكايين” و 20 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت مصالح الدرك الوطني بعليزان من تفكيك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة.

وأفاد بيان لذات المصالح تم توقيف ثلاثة أشخاص وحجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة الكوكايين وكذا الكيف المعالج. مع حجز 3 كلغ من المخدرات الصلبة “كوكايين” و كذا 20 كلغ من الكيف المعالج.

وفقا لذات البيان العملية تمت أثناء قيام أفراد فصيلة الطريق السيار شرق-غرب بخدمة شرطة المرورعلى مستوى السد الثابت بالطريق السيار بإقليم بلدية وادي رهيو. حيث لفت إنتباههم سيارة سياحية، بعد توقيفه ومراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً باستعمال الثنائي السينو تقني.

تم العثور تحت بساط الأرجل بالجهة الأمامية للسيارة على أكثر من 3 كلغ من المخدرات الصلبة من (كوكايين). بالإضافة إلى 20 كلغ من الكيف المعالج.

وعلى إثرها تم توقيف المعني وإقتياده رفقة المحجوزات إلى مقر فصيلة الأبحاث لمواصلة التحقيق، بعد إستعمال الكاشف السريع للكوكايين “الكراك” وإرسال عينة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي كانت النتيجة إيجابية .

وبعد التعمق في التحقيق وإستفاء جميع الاجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن. يمتد نشاطها عبر كامل ولايات الوطن.

كما أسفرت العملية عن حجز 2 سيارتين سياحيتين، وكذا مبلغ مالي من العملة الوطنية المقدربـ 35 الف دينار جزائري. بالإضافة إلى ميزان إلكتروني، و5 هاتف نقال. وقاطعان حديديان.

فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السلطات القضائية المختصة إقليميا.