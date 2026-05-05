غليزان.. تفكيك شبكة وطنية لترويج المخدرات وحجز 3 آلاف قرص مهلوس

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، في عملية أمنية من تفكيك شبكة إجرامية وطنية تقوم بنقل وحيازة وبيع المؤثرات العقلية متكونة من 4 أشخاص وحجز أكثر من 3000 قرص مهلوس نوع بريغا بالين 300 ملغ.

وحسب بيان لذات المصالح، تعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمادنة بدورية بإقليم الاختصاص وأثناء تواجدهم بإحدى القرى لفت انتباههم تحركات غريبة لشخصين قرب دراجتين ناريتين.

ليتم التقرب منهما قصد إخضاعهما للمراقبة والتفتيش، حيث لاذا بالفرار مباشرة بعد رؤيتهما لأفراد الدورية.

ومكنت حنكة وجاهزية أفراد الدورية من تطويق المكان وتوقيف المشتبه فيهما القادمان من ولاية مجاورة من أجل بيع كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

كما تم في نفس العملية توقيف شخصين آخرين وبعد تفتيش المكان تم حجز حقيبة ظهر بها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة نوع بريغابالين 300 ملغ مقدرة بـ 3060 قرص.

وبعد التعمق في التحقيق وتنشيط عنصر الاستعلامات وبالإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة واد أرهيو. تم تحديد هوية شخصين آخرين ضمن أفراد الشبكة.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.