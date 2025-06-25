غليزان.. تفكيك شبكتين لسرقة المواشي في القطار وبن داود

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، في عمليتين مختلفتين، من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصين في سرقة المواشي. مع توقيف 6 أشخاص وتحديد هوية 4 آخرين متورطين ضمن أفراد الشبكة ، واسترجاع عِجل ورأسين من الماشية.

تعود حيثيات القضية الأولى إلى تقدم أحد المواطنين لمقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن داود للتبليغ عن سرقة عجل. على إثر ذلك تم تشكيل دورية والتنقل إلى مكان السرقة، وبالاستعانة بأفراد الشرطة التقنية تمت معاينة مكان الجريمة.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات والتعمق في التحقيق والتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. تم تحديد هوية السارق الرئيسي وتوقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وبعد التعمق في التحقيق واستغلال هاتف الموقوف، تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة المتكونة من 7 أشخاص.

ليتم توقيف شخصين آخرين وتحديد هوية 4 أشخاص، مع استرجاع العِجل المسروق.

كما فتحت المصالح ذاتها قضية سرقة ماشية أخرى ارتكبت من طرف العصابة نفسها. وتعود حيثيات القضية الثانية إلى تقدم أحد المواطنين لمقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقطار ، كتيبة مازونة، للتبليغ عن سرقة رأسين من الماشية.

على إثر ذلك، تم تشكيل دورية والتنقل مباشرة إلى مكان السرقة وبالاستعانة بأفراد الشرطة التقنية تمت معاينة مكان الجريمة. وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات والتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة، تم تحديد هوية شخصين.

وأوقفا عندما كانا بصدد القيام بسرقة أخرى، كما تم توقيف شخص ثالث ضمن عناصر الشبكة يقوم بمهمة النقل. مع استرجاع المواشي المسروقة التي تم بيعها بإحدى الأسواق.

وبعد اسيتفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيلي الجمهورية لدى محكمتي غليزان ومازونة.