غليزان..تفكيك نشاط شبكتين اجراميتين تتاجران بالمخدرات والمهلوسات

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان في عمليتين منفصلتين من تفكيك شبكتين إجراميتين. مختصتين في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والأقراص المهلوسة.

العمليتان نفذتا على إثر معلومات مؤكدة متحصل عليها من طرف أفراد الفرقة وجود شبكتين. تقومان بنقل وتخزين والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

واستغلالا لهذه المعلومات، تم وضع مخطط عمل محكم بتدعيم مختلف السدود بالثنائيات السينو تقنية. واستغلال مختلف الوسائل التكنولوجية بهدف شل نشاط هاتان الشبكتان.

وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم شل الشبكتين الإجراميتين. من خلال توقيف 03 أشخاص وحجز أكثر من 1600 قرص مخدرات مصنعة من مختلف الأنواع و250 غرام من الكيف المعالج. سيارة نفعية هواتف نقالة ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين والمجوزات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.