غليزان: تفكيك ورشة سرية لصناعة الذهب بطريقة غير شرعية

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف 03 أشخاص. عن قضية إنشاء ورشة سرية غير مصرح بها، لتصنيع وتأهيل المعادن الثمينة غير خاضعة للرقابة دون الاعتماد من السلطة قانونا.

وقائع القضية تعود إلى الإستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة. والتي تفيد بوجود شخص يستغل إحدى الورشات السرية غير المصرح بها لصناعة المعادن الثمينة غير خاضعة للرقابة. بالإضافة كذلك إلى مسكن آخر لتخزين المجوهرات الجاهزة قصد البيع.

و بعد إعداد خطة عمل محكمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم تفتيش الورشة والمسكن. أين أسفرت العملية عن ضبط قرابة 03 كلغ من المعدن الأصفر. بالإضافة كذلك إلى حجز مبلغ مالي يفوق 700 مليون سنتيم. مع ضبط معدات و أدوات تستعمل في إعادة تأهيل المعادن الثمينة متمثلة في مضخة هوائية، صفحتين غازالبوتان، آلة خراطة يدوية، قارورة غاز أكسجين خاصة بالتلحيم، آلة تشكيل المعادن. بالإضافة كذلك إلى آلة خاصة بقص المعادن يدويا، فرن خاص بتذويب المعادن، آلة تشكيل المعادن كهربائية، كمية من مسحوق البرادة.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، عن قضية التهرب الضريبي باللجوء إلى أعمال تدليسيه في إقرار الوعاء الضريبي، جنحة المشاركة في التهريب الضريبي باللجوء إلى أعمال تدليسيه في إقرار الوعاء الضريبي، جنحة استخدام طرق احتيالية للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء الضريبة ، جنحة الحيازة و البيع و عرض من أجل البيع من صانع المصوغات الذهب بعلامة مزورة قديمة و مقلدة.

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