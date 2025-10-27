غليزان: تنصيب خلية أزمة بوادي أرهيو بسبب التقلبات الجوية

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، بتنصيب خلية أزمة على مستوى دائرة وادي أرهيو بولاية غليزان.

خلية الأزمة جاءت على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها ولاية غليزان، والتي تسبّبت في ارتفاع منسوب المياه بشعبة قريقرة ببلدية وادي أرهيو وغمر عدد من الأحياء. على غرار شارع الشهداء وحي بوجلة، ما أدى إلى تضرّر عشرات السكنات.

من جهتها تنقلت السلطات المحلية للولاية إلى عين المكان لمعاينة الأضرار التي لحقت بالأحياء، وتقديم واجب العزاء والمواساة لعائلة الطفل الذي توفي، تغمده الله برحمته الواسعة. كما أنه بتعليمات من وزير الداخلية السعيد سعيود، تم تنصيب خلية أزمة على مستوى دائرة وادي أرهيو، تضم مختلف المصالح المعنية، قصد المتابعة الميدانية الدقيقة لتطور الأوضاع، و اتخاذ اجراءات الإحصاء للعائلات المتضررة.

كما أوعز الوزير قصد مباشرة دراسة الخبرة حول وضعية الوادي و اقتراح الإجراءات والتدابير الضرورية بناءً على النتائج المرتقبة. التي من شأنها ضمان سلامة المواطنين وصون ممتلكاتهم.

وسخّرت مديرية الحماية المدنية كامل إمكانياتها البشرية والمادية للتدخل السريع. وامتصاص المياه، وتأمين السكان والممتلكات.

