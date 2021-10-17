غليزان: تنصيب مديـــري النقـــل والموارد المائية

أشرف اليوم الأحد والـي غليزان، مولاتـي عطا الله على تنصيب زهيـــر مقــراش بصفة مديــــر للنقــل بالنيابــة خلفــا لبوشامـــة حسيـــن المحــول إلى ولايــة المنيعة.

كما تم تنصيـب بغـــورة نبيـــل بصفــة مديــــر المـوارد المائيــة بالنيابــة خلفــا لرشيـــد العمـــري.

وذكــر والي الولاية خلال كلمته بالجهــود المبذولـــة في قطاعي النقل والموارد المائيــة في سبيل التكفل الأنجــع بانشغالات الساكنــة ومتطلباتهم. شاكرا للمديرين المغادرين وقوفهم وحرصهم على أداء مهامهم طيلة فترة إدارتهما لمصالحهما بالولايــة متمنيا لهما التوفيق في مسارهما المهني.

كما رحــب بالوافديـــن الجــدد إلى الولايــة، موجها لهما الدعــوة إلى بذل المزيــد من الجهــد. بالتنسيق مع مختلف المصالح والقطاعات لمواصلــة مسيرة التنميــة وبلــوغ الأهداف المنشودة. سيما تلك المتعلقــة أســاســا ببرامج التنميــة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.