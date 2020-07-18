غليزان.. توزيع 20 ألف قناع واقي للحد من انتشار كورونا

تم اليوم بغليزان توزيع ما لا يقل عن 20 ألف قناع واقي على الجمعيات بهدف المساهمة في التدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأشرفت السلطات الولائية على عملية توزيع هذه الكمية من الأقنعة الواقية بمقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببن داود بغليزان على عدد من الجمعيات ولجان الأحياء التي ستقوم بدورها بتوزيعها على المواطنين.

وسيتم توزيع هذه الأقنعة على المواطنين بالشوارع والطرقات وبالأماكن العمومية والإدارات المستقبلة للجمهور إلى جانب الحواجز الأمنية للدرك والأمن الوطنيين. كما تم صبيحة اليوم السبت من شارع “11 ديسمبر”، بوسط مدينة غليزان, إطلاق عملية تعقيم للشوارع الرئيسية للمدينة بمشاركة عدة قطاعات، على غرار مصالح الحماية المدنية والبلدية والديوان الوطني للتطهير وغيرها.

وتواصل عديد القطاعات والهيئات عمليات التحسيس حول ضرورة ارتداء الكمامات لاسيما في الأماكن العامة، فضلا عن احترام الإرشادات الوقائية بما في ذلك شروط النظافة والتباعد الاجتماعي.