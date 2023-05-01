غليزان : توقعات بتراجع إنتاج القمح الصلب بسبب شح الأمطار هذا الموسم

توقعات بتراجع إنتاج القمح الصلب بسبب شح الأمطار هذا الموسم.

بعدما كانت منطقة سيدي محمد بن علي بولاية غيليزان في السنوات الماضية. تحتل المراتب الأولى في إنتاج القمح الصلب على مستوى الولاية.