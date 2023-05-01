إعــــلانات
قناة النهار

غليزان : توقعات بتراجع إنتاج القمح الصلب بسبب شح الأمطار هذا الموسم

بقلم النهار أونلاين
غليزان : توقعات بتراجع إنتاج القمح الصلب بسبب شح الأمطار هذا الموسم
  • 20
  • 0

توقعات بتراجع إنتاج القمح الصلب بسبب شح الأمطار هذا الموسم.

بعدما كانت منطقة سيدي محمد بن علي بولاية غيليزان في السنوات الماضية. تحتل المراتب الأولى في إنتاج القمح الصلب على مستوى الولاية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

ذ

رابط دائم : https://nhar.tv/X7DZN
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر