قناة النهار غليزان : توقعات بتراجع إنتاج القمح الصلب بسبب شح الأمطار هذا الموسم بقلم النهار أونلاين نشر في 01 ماي 2023 - 12:15 شارك غرِّد أرسل 20 0 توقعات بتراجع إنتاج القمح الصلب بسبب شح الأمطار هذا الموسم. بعدما كانت منطقة سيدي محمد بن علي بولاية غيليزان في السنوات الماضية. تحتل المراتب الأولى في إنتاج القمح الصلب على مستوى الولاية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور ذ رابط دائم : https://nhar.tv/X7DZN اقرأ أيضا رؤوف نجم مسلسل الدامة: دور رؤوف تبعتو ملي كان صغير وتقمصتو مباشرة قناة النهار 11 أفريل "وزير التربية :"توظيف 12 ألف أستاذ تربية بدنية في الإبتدائيات تحسبا للدخول المدرسي المقبل قناة النهار 27 أفريل برلمان: نواب الشعب يدرسون مقترحا لتمديد عطلتي عيد الفطر والأضحى قناة النهار 30 أفريل تركيا : الجزائرية "إنتصار"..طبيبة ترافق المرضى وتحميهم من إحتيال وبزنسة المستشفيات قناة النهار 23 أفريل تصريحات المواطنين حول شراء ملابس العيد قناة النهار 13 أفريل شاهد.. صحفيو النهار يقدمون التهاني لعائلاتهم وللزملاء بمناسبة عيد الفطر قناة النهار 22 أفريل الشيخ النوي وفي خرجة إستثنائية يقتحم بلاطو قناة النهار بـ "بوكي بصل" قناة النهار 22 أفريل هذه توقعات الطقس يومي عيد الفطر المبارك قناة النهار 19 أفريل بك نفتخر / رغم تكفّله بزوجته المُقعدة والفقر 😢مراد يعمل متطوع في مستشفى بالشلف 🥰 حقّا يستحقّ التكريم قناة النهار 11 أفريل شاهد..نقل شعائر صلاة العيد من مختلف ولايات الوطن قناة النهار 21 أفريل