غليزان: توقف شخصين وحجز أزيد من 10500 أورو

غليزان …مصالح الدرك توقف شخصين وتحجز سلاح قبضي تقليدي الصنع بدون رخصة ومبلغ مالي مقدرب10593اورو

أوقفت مصالح الدرك الوطني بوادي ارهيو في غليزان اليوم شخصين بحوزتهما سلاح قبضي تقليدي الصنع بدون رخصة ومبلغ مالي مقدرب10593اورو.

وخلال العملية التي تمت بحاجز ثابت على مستوى الطريق السيار شرق-غرب تم حجز 7خراطيش ذخيرة معبأة من عيار 16مم.

كما تم بنفس العملية مبلغ مالي من العملة الصعبة والمقدر بـ 5093اورو وكذا مبلغ 39460 دج .

وعقب توقيف سيارة قادمة من وهران وعلى متنها شخصين بإتجاه بجاية، وتفتيشها تم العثور على المحجوزات المذكورة.

وبعد تعميق التحريات وتوسيع الاختصاص تمكنت ذات المصالح من ضبط على 5500 أورو بمنزل الموقوفين.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة.