غليزان: توقف متورطين في الإعتداء على المواطنين 

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص متورط في قضية السرقة بالعنف بواسطة سلاح أبيض (خنجر).

وذلك بعد الشكوى التي تلقتها ذات المصالح من الضحيتين، مفادها تعرضهما إلى السرقة بالعنف عن طريق التهديد بالسلاح الأبيض (خنجر) من قبل شخصين مجهولين على مستوى حي برمادية والتي طالت هاتف نقال، ساعة يد، سماعات بلوثوت ومبلغ مالي، على الفور بعد تكثيف الأبحاث والتحريات واستغلالا المواصفات المقدمة من قبل الضحيتين، تم تحديد هوية الفاعل وتوقيفه .

التحقيقات التي باشرتها ذات الفرقة مع المشتبه فيه أفضت إلى تحدي هوية شريكيه في العملية.

في نفس السياق تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثامن بأمن الولاية من توقيف شخص وحجز سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير ( بوشية).

عملية توقيفه جاءت على إثر دوريات ليلة قامت بها ذات الفرقة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم على مستوى إقليم الإختصاص. أين لفت إنتباههم لشخص مشتبه فيه ليتم توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي أين ضبط بحوزته سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير ( بوشية).

تم إنجاز ملف إجرائيين قضائيين ضد السالفي الذكر قدموا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.