غليزان: توقيف أربعة أشخاص تورطوا في قضايا سرقة مركبات ودرجات نارية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع بأمن ولاية غليزان، من توقيف شخص تورط في قضية السرقة بالكسر من داخل مركبة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت إثر دوريات لعناصر الشرطة على مستوى إحدى الأحياء. أين لفت إنتباههم لطلب تدخل من قبل مجموعة من المواطنين. مفادها وجود شخص قام بالسرقة بالكسر من داخل مركبة متوقفة. والتي طالت حقيبة ظهرية تحتوي على جهاز كمبيوتر محمول. و مبلغ مالي قدره 80.000 دج. كما تم ملاحقة المشتبه فيه ليتم ملاحقته و توقيفه و إسترجاع الحقيبة محل السرقة.

كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن دائرة وادي ارهيو من توقيف 03 أشخاص. تورطوا في قضية سرقة دراجة نارية مع استرجاعها. وهذا بعد تلقى ذات المصالح لشكوى من طرف الضحية تفيد بتعرض دراجته النارية من نوع بيجو 103 للسرقة. بعد التحريات الميدانية التي باشرتها ذات المصلحة تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. مع استرجاع الدراجة النارية المحل السرقة. تم إنجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين أمام العدالة.

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غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المركبات واسترجاع سيارة مسروقة

تمكنت فصيلة مكافحة تهريب و سرقة المركبات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان في وقت وجيز من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 04 أشخاص. مختصة في سرقة المركبات. كما تمكنت ذات المصالح من استرجاع مركبة محل سرقة بعد الإعتداء على صاحبها بواسطة سلاح أبيض. وذلك بعد البلاغ الذي تلقته المصالح عبر الرقم الأخضر 1548 من الضحية. مفادها تعرضه إلى إعتداء بسلاح أبيض متبوع بسرقة مركبته من نوع رونو سامبول من قبل شخصين مجهولين على مستوى حي سيامطال. كما تم على الفور و بعد نشر الأبحاث و تكثيف الدوريات من خلال غلق جميع المنافذ، وفي وقت وجيز إسترجاع المركبة محل السرقة و توقيف المشتبه فيهما. بعد أن لاذا بالفرار إلى إحدى الحقول. التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيهما أفضت إلى توقيف شريكيهما في العملية. و الذي ثبت تورط هذه الشبكة في عمليات سرقة مماثلة راح ضحيتها العديد من الأشخاص. ليتم إنجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.

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