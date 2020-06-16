غليزان: توقيف أربعة أشخاص وحجز أزيد من 1800 قارورة خمر

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف 04 أشخاص و حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بــ1812 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

وحسب بيان لذات المصالح، فالقضية جاءت بناءا على ورود معلومات مؤكدة، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص اعتادوا الإجرام يقومون بنقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة على متن مركبتين من إحدى المدن المجاورة الى إقليم الإختصاص.

وبعد إتخاد التدابير الأمنية اللازمة تمكنت ذات المصالح من توقيفهم وحجز كمية من المشروبات الكحولية، حيث إنجاز ملف إجراء قضائي وتم تقديم الموقوفين امام العدالة.