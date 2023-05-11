غليزان.. توقيف إمرأة تمارس طقوس السحر والشعوذة ببلدية بن داود

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي بن داود، بغليزان من توقيف 3 أشخاص من بينهم إمرأتين مشتبه فيهم بقضية النصب. عن طريق الشعوذة ممارسة مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب مع المشاركة في إلحاق الضرر بالغير.

حيثيات القضية تعود الى تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري الخارجي بن داود بغليزان لشكاوى من 08 نساء بخصوص تعرضهن للنصب عن طريق الشعوذة ، بعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكن المشتبه فيهم، أسفرت العملية عن حجز بعض المواد السائلة وكتب تستعمل في ممارسة طقوس الشعوذة ومجموعة من الوثائق والصور الفوتوغرافية للضحايا ومجموعة قارورات من الزيوت وطلاسم ورصاص مصهور ومبلغ مالي من عائدات الترويج . بعد إستكمال الإجراءات القانونية ، أنجز ملف إجراء جزائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.