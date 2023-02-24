غليزان: توقيف إمرأة سرقت هاتف نقال بعد تهديد صاحبه بالسلاح الأبيض

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية غليزان من توقيف إمرأة مشتبه فيها في قضية سرقة هاتف نقال تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض محظور”خنجر”.

القضية جاءت بعد تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثالث لشكوى أحد الضحايا. بخصوص تعرضه للسرقة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض محظور” خنجر”. والتي طالت هاتفه النقال من طرف إمرأة يجهل هويتها. ليتم فتح تحقيق في القضية وتكثيف الأبحاث عن المشتبه فيها وهدا وفق المواصفات التي قدمها الضحية ليتم توقيفها.

التحقيقات التي باشرتها المصلحة أفضت إلى تورطها في عدة قضايا مماثلة على مستوى قطاع الإختصاص. وأنجزت ملفات إجراءات قضائية منفصلة ضد المشتبه فيها قدمت بموجبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.