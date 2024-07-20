غليزان: توقيف إمرأة وشريكيها سرقوا مليار و800 مليون سنتيم

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان. من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم تورطوا في قضية السرقة من داخل مركبة لمبلغ مالي معتبر.

حيثيات القضية تعود الى تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان لشكوى من أحد المواطنين مفادها تعرضه إلى السرقة من داخل مركبته. والتي طالت مبلغ مالي قدره 01 مليار و 800 مليون سنتيم من قبل إمرأة.

التحريات التي باشرتها المصلحة مكنت في وقت وجيز من توقيف المشتبه فيها وإسترجاع 600 مليون سنتيم. بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم تفتيش مسكنها، أين تم إسترجاع قرابة 01 مليار و 200 مليون سنتيم.

التحقيقات التي باشرتها المصلحة مع المشتبه فيهما مكنت من تحديد هوية شريكيها في العملية. بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. عن جناية السرقة من داخل مركبة .