غليزان : توقيف المشتبه به في مقتل شاب بحي دلاس

تمكنت عناصر الشرطة، بغليزان، صباح اليوم الأربعاء، وفي ظرف وجيز من توقيف شخص مشتبه فيه في جريمة قتل.

وتمت العملية إثر بلاغ من أحد المواطنين، في حدود الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم، حيث تم العثور على جثة شخص ملقى على الأرض بحي “بلخوجة بن عودة “.

الجثة كانت عليها آثار طعنات بآلة حادة، وتمكنت التحريات المعقمة التي قامت بها الشرطة من توقيف الشخص مشتبه فيه، في جريمة القتل.

إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لمعرفة ملابسات الجريمة .

وقد تم نقل جثة الضحية 37 سنة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية “محمد بوضياف” بالولاية.