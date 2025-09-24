غليزان: توقيف خمسيني يمارس طقوس السحر والشعوذة بمسكنه

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمطمر من توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة بتهمة ممارسة طقوس السحر و الشعوذة. من أجل الحصول على منفعة مادية أو معنوية بمنزله العائلي.

العملية جاءت على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى أفراد الفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص بإقليم الإختصاص بممارسة هذه الطقوس على مستوى منزله العائلي. إستغلالا للمعلومة تم تنشيط عنصر الإستعلامات و تحديد هوية الشخص المشتبه فيه و عنوان المنزل.

بعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم وضع خطة محكمة للإيقاع بالمشتبه فيه. حيث تمت مداهمة منزله و تفتيشه أين تم العثور على مستلزمات تستعمل لهذا الغرض تتمثل في: كتب، مخطوطات و كراريس بها طلاسم و جداول. كرة خيط، صورة عروس، قفل، شموع، أقلام قصبية من أجل الكتابة+ قارورة حبر تقليدي. بالإضافة كذلك إلى كيس ملح، مرآة صغيرة، حزمة نعناع يابس، سبحة، أوراق بيضاء.

على إثرها تم توقيف المعني و إقتياده إلى مقر الفرقة لمواصة التحقيق. بعد إسيتفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوف و المحجوزات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.

