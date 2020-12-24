غليزان: توقيف رجل وإمرأة تورطا في قضية نصب وإحتيال

أوقفت عناصر أمن ولاية غليزان هذا الأسبوع، رجل وإمرأة عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض النصب و انتحال صفة الغير.

وذلك بعد شكوى من قبل الضحية بخصوص تعرضه إلى النصب و طلب مزية غير مستحقة بقيمة 25 مليون سنتيم.

من قبل شخصين لتسهيل دراسة ملفه الإداري ومنحه الموافقة من طرف اللجنة الولائية للحصول على رخصة حفر بئر ببلدية غليزان.

وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم توقيف المشتبه فيهما على متن مركبة متلبسين باستلام المبلغ المالي المتفق عليه من الضحية.

وخلال التحقيق تبين أن الشخصين انتحلا صفة موظف لغرض النصب على الضحية وسلبه المبلغ المالي.

ليتم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.