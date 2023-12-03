غليزان.. توقيف رعية مغربي يقيم بطريقة غير شرعية ببلدية سوق الحد

أوقفت،أمس ، عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لبلدية سوق الحد بولاية غليزان رعية من جنسية مغربية وصل الى التراب الوطني بطريقة غير شرعية شهر مارس الماضي من السنة الجارية.

وذلك بعدما تسلل عبر الحدود البرية الغربية، ليتنقل الى العاصمة أولا، ثم عاد لولاية الشلف ومنها لبلدية سوق الحد بولاية غليزان.

ليشتغل في صناعة وتركيب الجبس عند 3 مواطنين بطريقة سرية منذ شهر، غير أن مصالح الدرك الوطني وبناء على معلومات تمكنت من توقيفه داخل مسكن أحد المواطنين.

لتكشف التحقيقات أنه سبق وأن مارس نفس النشاط عند مواطنين آخرين قُدموا رفقة الرعية المغربية، اليوم الاحد، أمام محكمة عمي موسى، حيث صدر حكما بالترحيل الفوري للرعية المغربية لبلده.

وتغريم المواطنين الثلاثة بمبلغ 20 ألف دينار لكل واحد منهم بتهمة ايواء شخص أجنبي بطريقة غير شرعية.